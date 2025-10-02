От х:

Обявиха конкурс „Народни будители“ за 25 г. от създаването на Младежкия център в Хасково

    Обявиха Национален конкурс „Народни будители“ 2025 г., посветен на 25 години от създаването на ОП „Младежки център“ в Хасково. Организира се от Община Хасково и културното средище, съобщиха от кметството.

    Конкурсът е за ученици от 5 до 12 клас. Творческата надпревара ще се проведе в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас.

    Всеки участник може да се включи с творба/и в следните форми на изява:

    • Мултимедийна презентация /до 20 слайда, формат PPS/
    • Стихотворение
    • Eсе /до 2 страници/

    Данни за участника – име, клас, училище, телефон, e-mail

    Краен срок: 23.10.2025 г.

    Тел. за информация: 0889 404417, e-mail: neli_yc@abv.bg

    Отчитане на резултатите и награждаване: 31.10.2025 г. от 14:30 часа в зала № 202 на ОП „Младежки център“.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Търсят обзавеждане за новия Дом за възрастни хора в Хасково за почти половин милион лева
    преди 43 минути
    Общините Хасково, Димитровград и Харманли са с най-голям брой необхванати и отпаднали ученици
    преди 1 час
    Синтез от поезия, музика и танци в творческата вечер на Мина Карагьозова
    преди 1 час
    Изтича валидността на над 6000 лични карти и шофьорски книжки в Хасковско, поскъпват от 2026 г.
    преди 2 часа
    Родители се жалват от неудобно разписание за ученици
    преди 4 часа
    Деветокласничка от Езиковата стана международен първенец на „Балканите четат“
    преди 5 часа

    Последни новини