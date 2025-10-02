Обявиха конкурс „Народни будители“ за 25 г. от създаването на Младежкия център в Хасково

Обявиха Национален конкурс „Народни будители“ 2025 г., посветен на 25 години от създаването на ОП „Младежки център“ в Хасково. Организира се от Община Хасково и културното средище, съобщиха от кметството.

Конкурсът е за ученици от 5 до 12 клас. Творческата надпревара ще се проведе в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас.

Всеки участник може да се включи с творба/и в следните форми на изява:

Мултимедийна презентация /до 20 слайда, формат PPS/

Стихотворение

Eсе /до 2 страници/

Данни за участника – име, клас, училище, телефон, e-mail

Краен срок: 23.10.2025 г.

Тел. за информация: 0889 404417, e-mail: neli_yc@abv.bg

Отчитане на резултатите и награждаване: 31.10.2025 г. от 14:30 часа в зала № 202 на ОП „Младежки център“.