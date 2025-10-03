От х:

Молдовският шофьор от челния удар е без опасност за живота

Молдовският водач, който пострада в челния удар на пътя от  с.Узунджово към Хасково е без опасност за живота, съобщиха от МВР. Както вече писахме, в 9 часа вчера, по третокласен път се е движил лек автомобил „Форд“, управляван от 23-годишен от силистренското село Правда.

На десен завой той е загубил управлението и е навлязъл в насрещната лента за движение, където се е ударил челно в лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от молдовски гражданин на 33 години. Чужденецът е пострадал от удара и е настанен в МБАЛ Хасково за лечение, без опасност за живота.

След преглед, изписан за домашно лечение е бил возещият се до него молдовски спътник на 22 години. Двамата водачи са тествани за алкохол и дрога, пробите им са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

Още за катастрофата ТУК .

Източник: Haskovo.NET

