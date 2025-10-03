От х:

Дъждовно и в петък, остава предупреждението с оранжев код

За втори пореден ден в Хасковска област ще е дъждовно, като отново е в сила оранжев код за интензивни валежи от дъжд, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за всички общини в региона.

Количествата на валежите ще са 35-40 литра на квадратен метър, локално до 60 литра. Ще има силен североизточен вятър.

Очакванията са валежите да спрат в следобедните часове, но ще се задържи предимно облачно. Днес ще бъде по-студено от вчера. Максималните температури няма да надхвърлят 11 градуса.

През нощта ще е предимно облачно, включително и в събота, когато на места ще има слаби превалявания от дъжд, но дневните стойности ще се повишат с 2-3 градуса.

