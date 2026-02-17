Оранжев код за значителни валежи в Хасковска област във вторник

Оранжев и жълт код е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ.

По-значителни валежи се очакват в пет общини в региона – Свиленград, Ивайловград, Тополовград, Любимец и Маджарово, в които количествата ще достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър.

В останалите шест общини – Хасково, Димитровград, Минерални бани, Харманли, Стамболово и Симеоновград се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Въпреки очаквания дъжд, дневните стойности ще бъдат сравнително високи. Максималната температура в региона ще достигне 13 градуса.

През нощта ще се задържи облачно и дъждовно включително в среда, когато също ще има валежи от дъжд.