Оранжев код за значителни валежи в четвъртък в Хасковска област

Оранжев и жълт код за значителни валежи е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ.

Оранжев код е обявен за общините Свиленград, Ивайловград, Харманли, Тополовград, Любимец, Стамболово и Маджарово, в които количеството на валежите ще е между 35 и 65 литра на квадратен метър за денонощие.

Жълт код важи за общините Хасково, Минерални бани, Димитровград и Симеоновград, в които се очаква количествата на дъжда да са между 20 и 35 литра на квадратен метър за денонощие.

Дневните температури ще достигнат 10-11 градуса. Валежи от дъжд се очакват и в петък.

