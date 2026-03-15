3 свободни места за учители в Хасково и Свиленград

3 свободни работни места за учители са обявени в Регионалното управление на образованието в Хасково.

В хасковското ОУ „Св. Иван Рилски“ търсят учител по математика, като документи се подават до 20 март. В хасковското ОУ „Любен Каравелов“ имат нужда от учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, като документи се подават до 30 март.

В детска градина „Детелина“ в Свиленград също търсят учител и образователен медиатор, като кандидатите могат да подават документи съответно до 17 и до 16 март.

В хасковската детска градина по изкуствата търсят касиер-домакин, като кандидатстването е до 20 март.

Свободните работни места, обявени от Дирекция „Бюро по труда“ – Хасково към 12 март 2026 г., показват активен трудов пазар и засилено търсене в няколко ключови сектора. Сред по-квалифицираните позиции, освен учители, се открояват медицински сестри, счетоводители, технолози и ветеринарни лекари.

Индустрията остава водещ работодател с множество обяви за монтажници, машинни оператори и електротехници. Част от позициите са в големи обеми, като 50 монтажници на кабели. Търговията и услугите също търсят персонал – продавач-консултанти, касиери, търговски представители и пласьори.

Транспортният сектор продължава да изпитва недостиг на шофьори за товарни автомобили, международни превози и автобуси. В същото време има и множество възможности за хора без квалификация – общи работници, хигиенисти, работници в оранжерии и кухни.