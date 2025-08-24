От х:

Календар

Училища и детски градини в Хасковско обявиха свободни места за учители, зам.-директор и персонал

Много свободни места за учители и персонал са обявени с наближаването на новата учебна година в Хасковска област, става ясно от сайта на Регионалното управление на образованието и дирекция „Бюро по труда“.

Позициите са за педагози по: испански език, история и цивилизация, философия, помощник-възпитател, учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас, учител в начален етап на основното образование, учител в група за целодневна организация на учебния ден 5-7 клас, учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – български език и литература, по руски език, ресурсен учител на половин щат и заместник-директор по учебната дейност в ОУ „Христо Смирненски“ в Хасково. В учебните заведения места има още за логопед, хигиенисти и счетоводители.

Свободни позиции са обявени и за десетина инженери в различни сфери, медицински лаборант и дентален асистент.

Бизнесът в областния град има нужда от пекар, месач, огняр, продавач-консултанти, майстор в производство на хлебни изделия (баничар), чистачи, сервитьори, готвач, шивачи, машинист на пътно-строителни машини.

Източник: Haskovo.NET

24-годишен е задържан за измами на възрастни хора за над 400 000 евро
Предимно слънчево и горещо в петък

Сам трабва да имаш достойнства, за да ги забележиш и у другите. - Мадам дьо Помпадур

