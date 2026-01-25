От х:

Готвачи и хигиенисти са сред най-търсените за работа в Хасково

Готвачи, помощник-готвачи и хигиенисти са сред най-търсените за работа в Хасково. Това става ясно от обявените позиции в дирекция „Бюро по труда“ в областния град.

Места има за трима готвачи, двама помощник-готвачи, работник в кухня (салатиер), двама хигиенисти.

Бизнесът търси и хора за други позиции: касиер, промоутър на детски образователен център, търговски представител, агент в продажби, продуктов мениджър, за което се изискват опит, компютърна грамотност и английски език.

Търсят се още шлосер, стругар, оперативен счетоводител, управител на търговски офис, хладилен техник, работник в кланица, техник за професионално кухненско оборудване, шофьори, пазач невъоръжена охрана към автопатрул по Закона за насърчаване на заетостта, водопроводчик, двама шофьори на автобус, шофьори на лек автомобил и на товарен, продавач-консултанти, двама рецепционисти в хотел, двама сервитьори, работник в строителството.

За хора с висше образование места има за технолог в хранителната промишленост, продавач-консултант в книжарница, помощник-фармацевт, стоковед, ветеринарен лекар, медицинска сестра, учител по философия на немски език в гимназиален етап.

Източник: Haskovo.NET

