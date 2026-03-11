Измамиха 57-годишна жена с 9600 евро през мобилно приложение

Наивна жителка на Симеоновград стана жертва на измама през мобилни приложения, съобщиха от полицията. Във вторник жената е подала сигнал, че в периода от 5 до 10 март чрез мобилни приложения е била въведена в заблуждение от непознато лице.

Измамникът й обещал срещу сумата от 250 евро, явяващи се депозит, да получава месечна печалба в размер на 1 500 – 2 000 евро.

57-годишната жена предоставила име и парола за онлайн банкирането си на непознатия. На 10 март той направил банков превод от сметката й по сметка на друго лице, в размер на 9 600 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.