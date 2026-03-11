Задържаха петима за притежание на наркотици в Хасково и Свиленград

Петима са задържани, във вторник, в хода на специализирана полицейска операция относно противодействие на разпространение, държане и отглеждане на наркотични и упойващи вещества, извършена на територията на област Хасково. Трима са задържани в Свиленград, а двама в Хасково, съобщиха от полицията.

В Свиленград първоначално са били арестувани двама криминално проявени. В единият от тях е открито полиетиленово пликче с брутно тегло 0,27 грама. Същият заявил, че е закупил наркотичното вещество 42 годшен мъж от града, а другията арестуван бил посредник при покупката.

В жилището на 42-годишния пласьор са открити 9 полиетиленови плика, съдържащи около 7,64 грама метамфетамин, хероин, 5,24 грама кокаин, 16,94 грама марихуана, 3 стъклени лули с остатъци от бяло кристалообразно вещество и електронна везна.

Открити са също 16 броя старинни монети и 6 броя предмети, наподобяващи антики с културно-историческа ценност.

Същия ден около 13:45 часа в Хасково, на бул. „Освобождение“, служители на сектор „Криминална полиция“ извършили проверка на криминално проявен 29-годишен мъж.

В якето си той държал кибритена кутийка, съдържаща бяло прахообразно вещество, с тегло около 2 грама, реагиращо при извършен полеви тест на кокаин, както и 1 бр. полиетилиенов плик, съдържащ бяла на цвят бучка, с тегло около 10 грама, реагиращо при извършен полеви тест на амфетамин. Намерените наркотични вещества са предадени с протокол за доброволно предаване.

Отново в Хасково, около 18 часа, криминалисти са открили в мъж на 22 години пластмасова кутия. В нея имало изсушена зелена листна маса с характерен мирис на марихуана, с тегло около 2 грама. Дрогата е иззета с протокол за доброволно предаване. По случая е образувана полицейска преписка.

По първите два случая са образувани досъдебни производства, а по третия преписка. И петимата са задържани в полицейските арести за срок до 24 часа.