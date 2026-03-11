От х:

Задържаха петима за притежание на наркотици в Хасково и Свиленград

Петима са задържани, във вторник, в хода на специализирана полицейска операция относно противодействие на разпространение, държане и отглеждане на наркотични и упойващи вещества, извършена на територията на област Хасково. Трима са задържани в Свиленград, а двама в Хасково, съобщиха от полицията.
 
В Свиленград първоначално са били арестувани двама криминално проявени. В единият от тях е открито полиетиленово пликче с брутно тегло 0,27 грама. Същият заявил, че е закупил наркотичното вещество 42 годшен мъж от града, а другията арестуван бил посредник при покупката.
В жилището на 42-годишния пласьор са открити 9 полиетиленови плика, съдържащи около 7,64 грама метамфетамин, хероин, 5,24 грама кокаин, 16,94 грама марихуана, 3 стъклени лули с остатъци от бяло кристалообразно вещество и електронна везна.
Открити са също 16 броя старинни монети и 6 броя предмети, наподобяващи  антики с културно-историческа ценност.
 
Същия ден около  13:45 часа в Хасково, на бул. „Освобождение“, служители на сектор „Криминална полиция“ извършили проверка на криминално проявен 29-годишен мъж.
В якето си той държал кибритена кутийка, съдържаща бяло прахообразно вещество, с тегло около  2 грама, реагиращо при извършен полеви тест на кокаин, както и 1 бр. полиетилиенов плик, съдържащ бяла на цвят бучка, с тегло около 10 грама, реагиращо при извършен полеви тест на амфетамин. Намерените наркотични вещества са предадени с протокол за доброволно предаване. 
Отново в Хасково, около 18 часа, криминалисти са открили в мъж на 22 години пластмасова кутия. В нея имало изсушена зелена листна маса с характерен мирис на марихуана, с тегло около 2 грама. Дрогата е иззета с  протокол за доброволно предаване. По случая е образувана полицейска преписка. 
 
По първите два случая са образувани досъдебни производства, а по третия преписка. И петимата са задържани в полицейските арести за срок до 24 часа.
 
 
 
 
 
Минимум 10 г. затвор за Петя Даймянова за съучастие в отвличане на млада жена
Системата на турските пунктове се срина, опашки от тирове до 15 км на границата
Предварително попълнените данъчни декларации вече са достъпни онлайн
Ученици от Езиковата гимназия представиха хидравлични машини и зелени идеи
Измамиха 57-годишна жена с 9600 евро през мобилно приложение
Приспаха куче, след като петима тийнейджъри го пребиха
Последни новини