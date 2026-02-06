Четирима са задържани за притежание на дрога

Четирима са задържани за държане на наркотик през денонощието, съобщиха от МВР. В управлението в Хасково в 10 часа е доведен мъж на 49 години. Той държал в себе си 10 грама суха зелена листна маса с мирис на марихуана.

Четири часа по-късно е заловен и 19-годишен познайник с поставена на кръста чанта с 5 грама метамфетамин.

Другите двама са пренощували в ареста в Харманли. В 23,30 часа на площад „Възраждане“ са проверени двама мъже – местен на 30 и турски гражданин на 41 години.

В харманлиеца е намерено грам бяло кристално вещество, а в хотелската стая на турския гражданин – 2 цигари с мирис на марихуана. По случаите са образувани 3 бързи и 1 досъдебни производства.