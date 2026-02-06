От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Четирима са задържани за притежание на дрога

Четирима са задържани за държане на наркотик през денонощието, съобщиха от МВР. В управлението в Хасково в 10 часа е доведен мъж на 49 години. Той държал в себе си 10 грама суха зелена листна маса с мирис на марихуана.

Четири часа по-късно е заловен и 19-годишен познайник с поставена на кръста чанта с 5 грама метамфетамин.

Другите двама са пренощували в ареста в Харманли. В 23,30 часа на площад „Възраждане“ са проверени двама мъже  – местен на 30 и турски гражданин на 41 години.

В харманлиеца е намерено грам бяло кристално вещество, а в хотелската стая на турския гражданин – 2 цигари с мирис на марихуана. По случаите са образувани 3 бързи и 1 досъдебни производства.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Камион изгоря в двора на фирма в Източната индустриална зона
Камион изгоря в двора на фирма в Източната индустриална зона
преди 1 час
74-годишен водач удари полицай с кола при опит за бягство
74-годишен водач удари полицай с кола при опит за бягство
преди 1 час
Масово премахват камери от лекарски кабинети и козметични студиа в Хасково и региона
Масово премахват камери от лекарски кабинети и козметични студиа в Хасково и региона
преди 3 часа
Мъглива сутрин и облачен ден ни очакват днес
Мъглива сутрин и облачен ден ни очакват днес
преди 3 часа
Труп стресира жители на хасковския квартал „Орфей“
Труп стресира жители на хасковския квартал „Орфей“
преди 23 часа
Фалстарт на делото срещу Бъбрека, кръвният тест не отчел наркотици
Фалстарт на делото срещу Бъбрека, кръвният тест не отчел наркотици
преди 23 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Ed Sheeran - Azizam

Случаен виц

74-годишен водач удари полицай с кола при опит за бягство
Камион изгоря в двора на фирма в Източната индустриална зона

Където действително цари единодушие, там е среда на равнодушните. Борис Крутиер

Последни обяви

Случайна рецепта

Панирани медальончета от свинско филе
Панирани медальончета от свинско филе

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини