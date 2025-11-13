От х:

Задържаха четирима за притежание на наркотици

Четирима са пренощували в полицейските арести в региона за държане на наркотични вещества, съобщиха от полицията. В Свиленград е бил 25-годишен, хванат да държи в ръката си пликче с 2,1 грама суха зелена листна маса – марихуана. Със същия вид дрога и количество в Харманли е заловен мъж от града на 43 години.

„Компания“ в ареста му е правил и 28-годишен, в чийто дрехи при проверка е открит грам метамфетамин. Последният задържан е в Хасково. В дома на 44-годишен в жк “Орфей“ е намерена стъклена лула, пригодена за пушене на наркотични вещества, на дъното на която е установено 0,05 грама бяло кристално вещество – кристали за пушене.

Мярката на задържане на четиримата е до 24 часа по образуваните бързи производства.

Източник: Haskovo.NET

Около 300 хиляди души в България експериментират със синтетична дрога
Кучета-полицаи разкриват пласьорите на дрога в Смолян
