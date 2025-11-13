Отстраниха голямата ВиК авария до помпената станция край Ябълково

Късно снощи приключи работата по отстраняване на аварията на магистрален водопровод от ПС „Ябълково“ към Хасково. Аварията бе до самата помпена станция, съобщават от ВиК Хасково.

Екипи на ВиК работиха по възстановяването на водопровод с диаметър 960 мм повече от 24 часа. От снощи започна поетапно подаване на вода от зона „Ябълково“.

Тази сутрин е достигнат обичайния обем от около 200 литра в секунда, които се добиват от 36 кладенци. Водата от тази зона захранва по-голямата част от града. Тя отговаря на всички изисквания на Наредба 9.

Възможно е днес на места да има замътване на водата поради прекъсване на вдоподаването по главния водопровод, при възстановяване водата увлича наслоени частици от тръбите.