Авария на главен водопровод оставя част от Хасково без вода и днес

Голямата авария на главен водопровод оставя няколко квартала на Хасково без вода и днес. Екипите на ВиК работят от снощи, но все още повредата не е отстранена. Очаква се това да стане до края на деня днес.
Засегнати са кварталите от  ,, Източна зона“.

Прекъснато е водоподаването в части от кварталите ,, Хисаря“, „Младежки хълм“, „Тракийски“ , „Македонски“, „Овчарски“. 

Поради прокарване на дренажни лъчи на кладенци във вододайна зона Ябълково е възможно в части от град Хасково в следващите дни да има замътване на водата, допълват от водното дружество.

Източник: Haskovo.NET

