ХГ „Форум“ представя в сряда „Експресивно“ - първа самостоятелна изложба на Златка Добрева

    Община Хасково и ХГ „Форум“  представят „Експресивно“ - първа самостоятелна изложба на Златка Добрева.
    Авторът на експресивните платна очаква ценителите на изобразителното изкуство в галерия „Форум“ в сряда, 12 ноември, в 17,30 часа. Тогава ще бъдат представени за първи път пред публика най-новите картини на Златка Добрева.  

    Тя е член на Дружеството на Хасковските художници. Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Физика“. През 2020 г. завършва обучение по живопис в ЦПО „Нет Ит“ - София и получава международен сертификат. 

    Досега е участвала в съвместни изложби в Хасково, Казанлък, Харманли, София и др. През тази година Златка Добрева беше един от творците в Националния пленер по живопис „Хасково- цветна палитра“ 2025, организиран по повод Деня на града- 8 септември.

    През октомври заедно с Татяна Форева представиха в София съвместната си изложба „Цветно настроение“.

