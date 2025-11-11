На Свети Мина миряни изпълниха едноименния храм край Димитровград

На 11 ноември Православната църква почита паметта на Свети Мина. Всяка година на този ден десетки миряни пристигат в параклиса край Димитровград, носещ името на светеца. И този път християните не пропуснаха да почетат светията. Хората изпълниха храма, а част от тях дори останаха извън него.

Светата литургия бе отслужена от архиерейския наместник отец Георги Тодев и отец Наско. Отслужен бе и водосвет.

За здраве бе приготвен и раздаден курбан. Средствата бяха дарени от миряни.

Параклисът „Свети Мина“ се намира в местността Дурхана. На метри от този храм преди десетилетия бе започнало изграждането на манастир, който да носи името на светеца. На няколко пъти заради липса на средства строежът спираше. Продължава набирането на дарения, за доизграждането на божията обител.

Свети Мина се приема за покровител на семейството. Смята се също, че помага на сираците и бездомните.

На този ден личен празник честват всички с имената Мина, Минчо, Минко, Минка.