С национално турне хасковският Театър „Дани и Деси“ отбелязва 30-годишнината си

С голямо национално турне хасковският Театър „Дани и Деси“ отбелязва 30 години от създаването си. Трупата е подготвила спектакъла „Тъпанъ“, реализиран по проекта „Създаване, популяризиране и разпространение на невербален куклен спектакъл“, финансиран от Европейския съюз по програма Национален план за възстановяване и устойчивост. Безвъзмездната помощ е за създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства.

Постановката е изградена върху народните обичаи „Лазаруване“, „Нестинари“, Кукери“, „Родопска сватба“, елементи от които оживяват на фона на оригинално съчетание от роден музикален фолклор и модерни ритми. На финала героите се хващат на неповторимо българско хоро.

Сценарист и режисьор на спектакъла е Таня Евтимова. Сценографията и куклите са дело на инж. Атанас Евтимов, музикалната среда – на Румен Чобанов. Хореограф-консултант е Златка Тимонова. Изпълнители на ролите са Таня Евтимова и Георги Митев.

Европейската премиера на „Тъпанъ“ бе през септември на Световния куклен фестивал в град Шарлевил – Мезиер, Франция, където спектакълът бе игран 6 пъти.

След гостуване в Жеравна, Бургас, Долни чифлик, Бургас, в следващите дни спектакълът ще бъде представен в Шумен, Търговище, Горна Оряховица, Елена, Плевен, Козлодуй , село Остров, област Враца, Монтана, София, Панагюрище, Копривщица, Пазарджик, Първомай. Всички представления са с вход свободен.

Хасковската премиера на „Тъпанъ“ ще бъде на 20 ноември в Градската галерия „Атанас Шаренков“.

Театър „Дани и Деси „е професионален частен куклен театър, основан през 1995 г. в Хасково от актрисата и режисьор Таня Евтимова и сценографа инж. Атанас Евтимов с вярата, че кукленото изкуство е език, който обединява поколения и култури. В репертоара са включени десетки класически и авторски заглавия, създадени с любов към детската публика и с акцент върху съвременните форми на сценичното изкуство. През годините театърът успешно е представял България на повече от 80 международни и световни фестивала у нас, в Белгия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Германия, Унгария, Полша, Словения, Турция, Индия, Китай, Тайланд, Малайзия, Мексико, Португалия и много други страни.