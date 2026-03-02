Пияният шофьор от катастрофата на бул. „Раковски“ е бил с отнета книжка

Пияният шофьор, предизвикал катастрофа на бул. „Раковски“ в Хасково в събота вечерта е бил с отнета книжка, съобщиха от МВР. Както вече писахме, на 28-ми февруари в 23:40 часа е подаден сигнал за инцидент на булевард „Раковски“.

36-годишният мъж е управлявал „Опел“, на който е загубил контрола, напуснал е платното вляво и се е ударил в метален стълб. Водачът е настанен в болницата за лечение, без опасност за живота.

Пътните полицаи са изяснили, че шофьорската книжка на водача е отнета с административна мярка от началото на декември 2023 година.

Последвал е тест с дрегер, който отчел наличие на 2,81 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът е отказал кръвни изследвания, заведено е бързо производство. С постановление на прокуратурата шофьорът е задържан до 72 часа.