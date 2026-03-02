Слънце и облаци ще се редуват днес

От х:

Времето над Хасковска област днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана облачност. Градусите ще бъдат между -1 и 14.

Във вторник ще бъде сравнително топло, с минимални температури от 0° до 5° и максимални - между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка.

Ще духа слаб северозападен вятър, но по-късно през деня в Източна България временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще проникне малко по-студен въздух. В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево и почти тихо, но дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

Източник: Haskovo.NET

