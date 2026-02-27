От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Сигнализираха за много изхвърлени животински кости край Маслиново

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    За изхвърлени големи количества животински кости сигнализира читател на Haskovo.net. Отпадъците са в гората край българските гробища, поясни подателят на сигнала.

    По негови думи нерегламентираното сметище е започнало да се образува преди около 3–4 месеца и непрекъснато се разраства, разпростирайки се вече на площ от около 2 дка.

    Мъжът има предположение кой изхвърля костите, но се въздържа да го съобщи, тъй като няма доказателства. Той е на мнение, че контролните служби трябва да спрат безразборното изхвърляне на костите, да установят и да санкционират извършителя.

    Haskovo.net отправи запитване към РИОСВ – Хасково относно ситуацията с изхвърлените кости.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Приеха Програмата за овладяване на безстопанствените кучета, искат закриване на Кастрационния център
    Приеха Програмата за овладяване на безстопанствените кучета, искат закриване на Кастрационния център
    преди 4 минути
    Ученици от Конуш с патриотичен спектакъл за 3 март в хасковския музей
    Ученици от Конуш с патриотичен спектакъл за 3 март в хасковския музей
    преди 2 часа
    Фестивали и концерти с участието на група „Сигнал“ и Филхармония Враца през март в Хасково
    Фестивали и концерти с участието на група „Сигнал“ и Филхармония Враца през март в Хасково
    преди 6 часа
    Балони полетяха в небето над Хасково в знак на солидарност със страдащите от редки болести
    Балони полетяха в небето над Хасково в знак на солидарност със страдащите от редки болести
    преди 6 часа
    Хасковлийка: Вода блика от улична шахта край детска площадка
    Хасковлийка: Вода блика от улична шахта край детска площадка
    преди 6 часа
    Класика, традиции и емоция в отбелязването на Баба Марта в ОУ „Христо Смирненски“
    Класика, традиции и емоция в отбелязването на Баба Марта в ОУ „Христо Смирненски“
    преди 8 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Молец x Теодосий Спасов х Стунджи - Вече знам

    Случаен виц

    Ученици от Конуш с патриотичен спектакъл за 3 март в хасковския музей
    Приеха Програмата за овладяване на безстопанствените кучета, искат закриване на Кастрационния център

    В света на злото, глупостите, неувереността и съмненията, наричан съществуване, има нещо за което си струва да живееш, и което несъмнено е силно като смъртта: това е ЛЮБОВТА.- Хенрик Сенкевич

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Икономичен кекс с канела
    Икономичен кекс с канела

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини