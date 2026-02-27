Сигнализираха за много изхвърлени животински кости край Маслиново

За изхвърлени големи количества животински кости сигнализира читател на Haskovo.net. Отпадъците са в гората край българските гробища, поясни подателят на сигнала.

По негови думи нерегламентираното сметище е започнало да се образува преди около 3–4 месеца и непрекъснато се разраства, разпростирайки се вече на площ от около 2 дка.

Мъжът има предположение кой изхвърля костите, но се въздържа да го съобщи, тъй като няма доказателства. Той е на мнение, че контролните служби трябва да спрат безразборното изхвърляне на костите, да установят и да санкционират извършителя.

Haskovo.net отправи запитване към РИОСВ – Хасково относно ситуацията с изхвърлените кости.