Приеха Програмата за овладяване на безстопанствените кучета, искат закриване на Кастрационния център

    Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Хасково за периода 2026 – 2030 г. бе приета на днешното заседание на Общинския съвет. Местните парламентаристи я одобриха с 26 гласа „за“, 3 „против“ и 6 „въздържал се“.

    Няколко от общинските съветници отново повдигнаха въпроса за „кучешкия туризъм“ и бяха на мнение, че той трябва да бъде пресечен и да бъдат налагани санкции, за което да бъде използвано видеонаблюдението в града.

    Председателят на Комисията по обществен ред и законност Веселина Тенчева заяви, че докладната е законосъобразна, но тя лично не я подкрепя. Тя подложи на съмнение ефективността на кастрационния център. Заяви, че годишната му издръжка е 223 000 лева, от които 190 000 лева са за заплати на служителите, комисионни. Тенчева предложи приютът с кастрационен център да бъде закрит и кастрациите на безстопанствени кучета да се извършват от ветеринарен лекар, с който Община Хасково да сключи договор. Според нея така кастрацията на едно куче ще излиза 100 евро, като ще могат да бъдат обработени 2000 животни. Заключи, че така проблемът с популацията ще бъде овладян за 6-7 години.

    Имаше и предложение да се работи по кампания за осиновяване на бездомните кучета.

    Основното решение може да видите ТУК

    Източник: Haskovo.NET

