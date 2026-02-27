Ученици от Конуш с патриотичен спектакъл за 3 март в хасковския музей

Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от хасковското село Конуш представиха патриотичен спектакъл в Регионалния исторически музей в Хасково по повод Националния празник на България – 3 март. Тържественото честване бе съчетано с един различен „Урок по родолюбие“, подготвен със съдействието на учителката им Мария Маринова.

В празника участваха възпитаници от училището, представляващи три етноса. Облечени в тениски с български символи, те показаха единство и изпълниха рецитал от патриотични стихове и песни, съчетани с маршови изпълнения и композиция от танци.

Спектакълът впечатли присъстващите в зала „Нова и най-нова история“ и предизвика овации. Сред гостите бяха началникът на Регионалното управление на образованието Силвия Касабова, Йорданка Иванова – началник-отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в Община Хасково, директорът на „Социално подпомагане“ Хасково Сийка Гелева.

„Днес нашето училище показа, че паметта от миналото не е забравена. Припомнихме силата на духа, припомнихме уроците по история и значението на свободата“, каза в навечерието на 3 март директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Марияна Узунова.

Анета Кутелова