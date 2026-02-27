Фестивали и концерти с участието на група „Сигнал“ и Филхармония Враца през март в Хасково

Редица събития са предвидени през март в Културния календар на Община Хасково. Включени са постановки, концерти, фестивали, изложби.

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2026 г.

1 – 3 март

РИМ – Хасково и РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, фоайе

„В служба на народ и Родина“ – военна фотографска изложба, посветена на 147-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 140 години от победата при Сливница в Сръбско-българската война

2 март (понеделник)

19:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

„Вечните песни на България“ – хоров концерт, посветен на Националния празник на България – 3 март, с участието на Детски хор „Орфей“, Дамска формация „Орфей+“, Смесен хор „Родна песен“ и Духов оркестър – Хасково.

Концертът е част от проявите, посветени на 25 години от създаването на Младежки център Хасково и 100 години Български хоров съюз.

3 март (вторник)

11:00 ч. пл. „Общински“, пл. „Свобода“

Тържествено честване на 148 години от Освобождението на България от османско владичество

5 март (четвъртък)

17:30 ч. ХГ „Форум“

УЧИМ, ТВОРИМ, ЖИВЕЕМ – празнична художествена изложба на ученици и учители от ОУ „Шандор Петьофи“ – Хасково, посветена на патронния празник на училището – 15 март

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Представяне на стихосбирката „На майка България“ на Георги Връбчев, организирано от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Мъжката версия за любовта“ – постановка с участието на Александър Сано, Дарин Ангелов, Петър Антонов и Петър Дочев

6 март (петък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

ИЛЮЗИЯТА В БРАКА

комедия от Ерик Асус

Участват: Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов

8 март (неделя)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

ВАЛСЪТ НА РОЗИТЕ

Театрално-музикален спектакъл

Участват: Евгени Генчев, Деси Бакърджиева, Силвестър Силвестров, Петър Данов, Кристиян Стоичков, Марта Петкова – примабалерина на Софийската опера и балет и Никола Хаджитанев – водещ солист на Националния балет

9 март (понеделник)

796 години от победата на Цар Иван Асен II при Клокотница

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Мартенски концерт на Камерен оркестър – Хасково с участието на млади пианисти и цигулари, лауреати на Национални и Международни конкурси

10 март (вторник)

18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Сигнал Simpfonic“ – концерт с участието на група „Сигнал“ и Филхармония Враца

11 март (сряда)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Лекция № 3 – Възгледите на един учител за силата на словото“ – моноспектакъл на Камен Донев, постановка на Драматичен театър „Н.О. Масалитинов“ – Пловдив

12 март (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Представяне на книгата „Слово и време“ на Иван Енчев, организирано от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

13 март (петък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Змеят и голямата балетна бъркотия“ – Община Хасково и Сдружение „Таланти“ представят спектакъла „Змеят и голямата балетна бъркотия“, организиран по проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“

14 март (събота)

11:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Програма на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

МОМЧЕ И ВЯТЪР

по българска народна приказка

Авторски спектакъл на Силвия Предова

17 март (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

СВАТБА

по Б. Брехт

Участват: Иван Савов, Изабела Иванова, Никола Манолевски, Николета Малчева, Стефан Кондров, Добриела Попова, Емануил Костадинов, Веси Методиева, Румен Ангелов

18 март (сряда)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Дима Чонова представя стихосбирката си „Приливът на небето“

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Солунските атентатори“ – постановка на Театър „Българска армия“ – София с участието на Иван Радоев, Ясен Атанасов, Владимир Матеев, Всил Дуев – Тайг, Симеон Дамянов, Йордан Ръсин, Милен Миланов, Александър Дойнов, Гергана Плетньова, Ели Колева, Лиза Шопова, Луизабел Николова и Йордан Алексиев

19 март (четвъртък)

17:30 ч. ХГ „Форум“

Изложба живопис на Тоска Запрянова, член на Дружеството на Хасковските художници

17:30 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Фотографска изложба „Светлината на нощта“ на клуб по фотография с ръководител Славян Костов по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

2 0 март (петък)

17:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково, камерна зала

Отбелязване на Световния ден на поезията с представяне на млади поети от региона

20 – 22 март

ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

XXI Международен танцов фестивал „Вълшебен свят“, организиран от Сдружение „СК Рона“ по програма „Утвърдени и значими събития“ на Община Хасково

24 март (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Чамкория“ – моноспектакъл на Захари Бахаров

25 март (сряда)

17:30 ч. Зала „Хасково“

Прожекция на филма „Роден под щастлива звезда“, посветен на 26 март – Ден на

Десети пехотен родопски полк и Ден на Тракия

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Танго Classic “ – концерт на Веско Ешкенази и Стоян Караиванов с Плевенска филхармония

26 март (четвъртък)

11:00 ч. Парк „Десети родопски полк“

Тържествено честване на 26 март – Ден на Десети пехотен родопски полк и Ден на Тракия

15:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково, камерна зала

Отбелязване на Международния ден на театъра с Регионален рецитаторски конкурс, организиран от Театрална школа „Арлекин“ към ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

18:30 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Пролетен концерт на Детски танцов ансамбъл „Южняче“ към ОП „Младежки център“

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„На гребена на вълната“ – постановка с участието на Здрава Каменова и София Бобчева

27 март (петък)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Тодорка Атанасова представя стихосбирката си „Половин век и още”

28 март (събота)

09:30 ч. Спортна зала „Дружба“

XIII фестивал за български хорà и танци „Хайдушка софра“, организиран от Клуб за български народни танци „Фъртуните на Мишо“ по програма „Утвърдени и значими събития“ на Община Хасково

30 март (понеделник)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Предпремиерен анонс на романа на Иван Митев „Разгадаване на живота“, организиран от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

31 март (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

ХОМЕОПАТИЯ ЗА ДУШАТА

Стенд-ъп комеди шоу на Димитър Иванов – КАПИТАНА