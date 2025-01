Театрални постановки, представяне на книги и ритуали за исторически събития в Хасково през януари

Театрални постановки, представяне на книги и ритуали за исторически събития са в културната програма на Община Хасково за януари 2025 г., информираха от местната администрация.

СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2025 г.

6 януари (понеделник)

11:00 ч. пл. „Свобода“, паметник на Христо Ботев

Тържествено честване на 177 години от рождението на Христо Ботев

11:30 ч. пл. “Свобода“

Водосвет на знамената на армията по повод Богоявление

8 януари (сряда)

16:00 ч. РБ „Христо Смирненски“, централно фоайе

Церемония по връчване на наградите „Читател на годината”- 2024г.

9 януари (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Прожекция на филма „Земята и Космоса: документално и късо кино“

11 януари (събота)

11:00 ч. Театър „Иван Димов“, Камерна зала

Гостува Куклен театър Ямбол

КОЙ МЕ ГЪДЕЛИЧКА

Приказна история от Румен Николов

Режисьор: Ева Кьосовска

Участват – Пламена Пенчева, Ирина Шумелова, Ивета Георгиева, Борислав Терзийски



12 януари (неделя)

11:00 ч. Театър „Иван Димов“, Камерна зала

КАК СЕ ЛЕКУВА ЛЪВСКИ СТРАХ

от Мая Дългъчева и Янко Митев

Участват: Силвия Предова и Янко Митев

14 януари (вторник)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Таня Кашева представя новата си стихосбирка „Събуди се” – организира Клуб на дейците на културата по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково.

16 януари (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Йордан Пеев представя „Пастирът на светулките” - музикално-поетичен спектакъл, организиран от Клуб на дейците на културата по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково.

19:00 ч. Театър „Иван Димов“, Камерна зала

СМЕХЪТ НА СЪРЦЕТО

Комедия по текстове на Чехов

Режисьор Атанас Кр. Атанасов

Участват: Никола Манолевски, Изабела Иванова, Стефан Кондров

19 януари (неделя)

12:00 ч. Паметник - морена

Тържествено честване на 147 години от Освобождението на град Хасково от османско владичество

20 януари (понеделник)

19:00 ч. Театър „Иван Димов“, Голяма зала

НЕ БЯХ АЗ

Театрално продължение на филма „Вчера“

Участват: София Кузева - Чернева и Христо Шопов

23 януари (четвъртък)

19:00 ч. Театър „Иван Димов“, Голяма зала

ЖЕНА И ПОЛОВИНА

The Best of Здрава Каменова

Стенд-ъп шоу

24 януари (петък)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Таня Глухчева представя книгата си „4 месеца и 22 часа” – организира Клуб на дейците на културата по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково.

26 януари (неделя)

11:00 ч. Театър „Иван Димов“, Камерна зала

ПИНОКИО

по Карло Колоди

Участват: Димитър Атанасов и Петър Влайков

29 януари (сряда)

17:30 ч. РБ „Христо Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Румен Денев представя новия си роман „Бреговете на Бохемия”, организира Клуб на дейците на културата по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково.

30 януари (четвъртък)

19:00 ч. Театър „Иван Димов“, Голяма зала

ЛЮБОВ В СЕНОТО

авторски спектакъл от Теди Москов

Участват: Иванка Шекерова, Константин Николов, Стефан Кондров, Никола Манолевски, Изабела Иванова, Мария Банкова, Симеон Чаушев