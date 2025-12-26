Община Хасково чака държавно финансиране за ремонт на надлеза до жп гарата

Предвиден е ремонт на надлеза по булевард „Съединение“ до жп гарата в Хасково. Това съобщи кметът на община Хасково Станислав Дечев.

Съоръжението е знаково място за много жители на областния град, но се нуждае от ремонт, като в тази връзка са постъпвали сигнали в редакцията на Haskovo.net. Вече има избран изпълнител и обектът е възложен.

„В момента, в който имаме какъвто и да е превод от страна на държавата, веднага ще започне работата по надлеза“, каза градоначалникът.

Той допълни, че е предвиден и ремонт на две големи пътни отсечки: Мандра – Големанци, Войводово – Орлово – Мандра. За предстоящите реконструкции също има избрани изпълнители, но все още няма преведени средства от държавата.

Ще бъде ремонтиран пътят Корен – Криво поле – Елена, до границата с Болярски извор, което е първото село от община Харманли. Отсечката е с дължина 12 км и ще бъде основно реконструирана.