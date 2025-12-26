От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Община Хасково чака държавно финансиране за ремонт на надлеза до жп гарата

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    Предвиден е ремонт на надлеза по булевард „Съединение“ до жп гарата в Хасково. Това съобщи кметът на община Хасково Станислав Дечев.

    Съоръжението е знаково място за много жители на областния град, но се нуждае от ремонт, като в тази връзка са постъпвали сигнали в редакцията на Haskovo.net. Вече има избран изпълнител и обектът е възложен.

    „В момента, в който имаме какъвто и да е превод от страна на държавата, веднага ще започне работата по надлеза“, каза градоначалникът.  

    Той допълни, че е предвиден и ремонт на две големи пътни отсечки: Мандра – Големанци, Войводово – Орлово – Мандра. За предстоящите реконструкции също има избрани изпълнители, но все още няма преведени средства от държавата.

    Ще бъде ремонтиран пътят Корен – Криво поле –  Елена, до границата с Болярски извор, което е първото село от община Харманли. Отсечката е с дължина 12 км и ще бъде основно реконструирана.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Оживление по паркове и кафенета в първия ден след Коледа
    Оживление по паркове и кафенета в първия ден след Коледа
    преди 6 часа
    До началото на януари земеделците избират как да облагат доходите си за 5 г. напред
    До началото на януари земеделците избират как да облагат доходите си за 5 г. напред
    преди 11 часа
    Без валежи, но с променлива облачност на 26 декември
    Без валежи, но с променлива облачност на 26 декември
    преди 11 часа
    Децата от училището и детската градина в Малево с благотворително коледно тържество
    Децата от училището и детската градина в Малево с благотворително коледно тържество
    преди 20 часа
    Спряха трафик на оръжия от Турция през България за Северна Македония
    Спряха трафик на оръжия от Турция през България за Северна Македония
    преди 1 ден
    Кола се вряза в двор на къща в „Кенана“, искат „легнали полицаи“
    Кола се вряза в двор на къща в „Кенана“, искат „легнали полицаи“
    преди 1 ден

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – RDMK - Освалдо

    Случаен виц

    Полицията със засилен контрол за коледните и новогодишните празници в Хасковско
    Облачно и дъждовно на 24 декември в Хасковско

    Ние не знаем какво ще бъде утре, нашата цел е да бъдем щастливи днес. - Сидни Смит

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пиле с картофи и карамелизирана захар
    Пиле с картофи и карамелизирана захар

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини