ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели акредитация по програма ЕРАЗЪМ+

Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров“ гр. Хасково  получи признание за своя професионализъм в областта на професионалното образование  и е единствена в цялата област за тази година, спечелила акредитация по програма „Еразъм+“.

„Еразъм“ акредитацията в сектор, „Професионално образование и обучение“ е с номер 2025-1-BG01-KA120-VET-000375953, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“. Комисията, разглеждала кандидатурите на училищата е оценила проекта с 85 точки от възможни 100. Срокът за изпълнение на дейностите е до м. декември 2027 г.

Акредитацията по програмата „Еразъм+“ е инструмент за организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование и образованието за възрастни, които желаят да се отворят за трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по програмата „Еразъм+“ потвърждава, че кандидатът- Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“,  е създал план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на собствената организация.Това е важна стъпка в развитието на училището и на  нейните възпитаници като бъдещи специалисти в областта на автотранспортната техника и аграрните технологии и ще подкрепи стратегията за развитие на образователната институция.

За период от две години ще се проведат мобилности за учители и за ученици, което ще осигури адекватна квалификация на учителите, личностното развитие на учениците с приоритет към придобиване на практически умения и знания, предприемаческо мислене и добро владеене на чужди езици.Проектът дава възможност гимназистите да се запознаят и с историята и културата на държавите в които ще се провеждат обученията.

Участието на педагогическите специалисти в мобилностите е начин да повишат своята мотивация и квалификация, тъй като една от целите на училището е насърчаване на обучението и ангажираността на учителите за продължаващо професионално развитие. Обучението ще е насочено към подобряване на цифровите умения, безопасна работа в дигитална среда, прилагане на STEM подхода в дългосрочен план в процеса на работа, интегриране на новостите ежедневно в часовете и дългосрочно в обучението. След участие в мобилностите, учителите ще организират вътрешно-квалификационни обучения, чрез които ще предадат на своите колеги придобитите знания и опит. От своя страна тези знания и опит ще бъдат внедрени в образователно-възпитателния процес, което се очаква да доведе до по-голям интерес и мотивация от страна на учениците и до по-голяма удовлетвореност от страна на учителите.

 

 

