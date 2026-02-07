Търговците на Зеленчуковия пазар преодоляха страха от еврото и се завърнаха

Невиждано от повече от месец оживление цари на Зеленчуковия пазар в Хасково днес. В началото на година много търговци решиха да затворят масите си, заради двойното обръщение на лев и евро. Хората се притесняваха от това как ще обменят лев в евро, как ще се отчитат в двете валути и от възможността за грешни изчисления.

В първият ден на февруари след като законната българска валута остана само еврото, тези проблеми отпаднаха. И тогава обаче много от масите на пазара останаха празници. Днес е първият ден в тази година, когато всички обекти са отрупани със стока. Голям наплив на търговци и клиенти има и на земеделския пазар, който се провежда пред Малкия бизнесцентър в Хасково.

По данни на Българска народна банка, към 6 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на левовите банкноти и монети и пускането в обращение на евро върви по план, без отклонения от нормативната рамка и утвърдените оперативни графици. В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на стойност над 6,7 млрд. евро, които – по уверения на БНБ, напълно покриват нуждите на икономиката, бизнеса и домакинствата. Платежната система функционира нормално, а недостиг на евро не се отчита.