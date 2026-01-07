Опашки пред пощите за първите пенсии в евро

Опашки пред пощенските клонове в Хасково се извиха за първите пенсии в евро. Изплащането на януарските пенсии започва от днес и ще продължи до 20 януари в пощенските клонове, съобщиха от НОИ. Днес, 7 януари, се превеждат и парите за възрастните, които ги получават на дебитни карти по банков път.

Пред централната поща в Хасково опашката достигна 200 човека. „Работи само едно гише“, оплакаха се чакащи на опашката.

Междувременно от МВР съобщиха, че ще има засилено присъствие пред пощенските клонове и банките от униформени и цивилни полицаи. Целта е да се предотвратят опити за измами. От МВР апелират пенсинерите да не се доверяват на хора, които се представят за банкови или пощенски служители извън сградите, както и да не се подвеждат по обещания за „изгодни“ курсове за обмен на лева в евро, защото така лесно могат да станат жертва на измама.