Лили Стойчева-Иванова с поредна републиканска титла

Лили Стойчева-Иванова продължава с отличното си представяне на Националните шампионати по хвърляния. Състезателката на СК „Атлетик“ завоюва поредната си титла при жените в дисциплината хвърляне на копие. В условията на силен вятър и ниски температури хасковлийката завоюва златния медал в Балчик с постижение от 42.08 метра.

Два бронзови медала завоюва Стефанина Захариева. В надпреварата за девойки под 20 години тя се класира на третите места в дисциплините хвърляне на копие и мятане на диск.

Осма при девойките под 18 години на копие се класира Ана-Мария Тошева.