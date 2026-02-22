От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Лили Стойчева-Иванова с поредна републиканска титла

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Лили Стойчева-Иванова продължава с отличното си представяне на Националните шампионати по хвърляния. Състезателката на СК „Атлетик“ завоюва поредната си титла при жените в дисциплината хвърляне на копие. В условията на силен вятър и ниски температури хасковлийката завоюва златния медал в Балчик с постижение от 42.08 метра. 

    Два бронзови медала завоюва Стефанина Захариева. В надпреварата за девойки под 20 години тя се класира на третите места в дисциплините хвърляне на копие и мятане на диск.

    Осма при девойките под 18 години на копие се класира Ана-Мария Тошева. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Не се разбраха! ЦИК ще избере РИК-Хасково
    Не се разбраха! ЦИК ще избере РИК-Хасково
    преди 1 час
    Мирослав Динков се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек
    Мирослав Динков се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек
    преди 1 час
    Министър Иван Христанов инспектира язовир Тракиец
    Министър Иван Христанов инспектира язовир Тракиец
    преди 6 часа
    Реката край Болярово се прибра в коритото си
    Реката край Болярово се прибра в коритото си
    преди 6 часа
    Районът на Сточна гара и днес непроходим
    Районът на Сточна гара и днес непроходим
    преди 7 часа
    Две титли за хасковските джудисти на шампионата за кадети
    Две титли за хасковските джудисти на шампионата за кадети
    преди 19 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Хилядолетните епископски одежди от Ахридос

    Случаен виц

    Две титли за хасковските джудисти на шампионата за кадети
    Районът на Сточна гара и днес непроходим

    На света има само две достойнства, на които можем и трябва да се прекланяме — това са гениалността и искрената доброта. - Виктор Юго

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Агнешко с грах и картофи
    Агнешко с грах и картофи

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини