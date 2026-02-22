Не се разбраха! ЦИК ще избере РИК-Хасково

Консултациите за избор за състава на Районна избирателна комисия в Хасково,свикани от областния управител д-р Стефка Здравкова, се провалиха днес. Консенсус между партиите и коалиците не бе постигнат, поради дублиране на желани позиции.

Постът председател на РИК бе поискан от коалиция ГЕРБ-СДС, които предложиха Добромир Якимов, а кандидат на партия Възраждане бе Гергана Демирева.

За зам.- председател ПП-ДБ посочиха Петя Бостанджиева, а Коалиция БСП-Обединена левица излъчиха Люба Спасова. Предложение на ИТН бе Десислава Филипова.

Секретарското място пожелаха ДПС-Ново начало Лейла Елмаз, както и от Величие, които предложиха Валерия Лозкова.

Тъй като съгласие между парламентарно представените партии не се постигна, документите ще бъдат изпратени в ЦИК и тя ще разпредели позиците.

В консултациите за състав на РИК-Хасково участват представители на парламентарно представените партии и коалиции, като могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 51-то Народно събрание.

РИК-Хасково ще се състои от 13 членове, включително председател, до четирима, но не по малко от двама заместник-председатели и секретар, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 3 членове, за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за коалиция „Движение за права и свободи – ново начало“ – 1 член; за коалиция „БСП – Обединена левица“ – 1 член; за партия „Има такъв народ“– 1 член, за коалиция „Алианс за права и свободи“ – 1 член; за партия МЕЧ – 1 член; за партия „Величие“ – 1 член.