От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Хасковската река преля до Болярово

Изображение 1 от 15
Покажи в галерия

    Хасковската река заля мостът до бетонния възел и автоморгата към квартал Болярова.

    Обилният дъжд качи драстично нивото на водата в коритото и напълно покри участъка в западната част на града.

    Водата се покачи драстично и в района на църквата „Света Богородица”. В центъра на града до комплекс „21 век” нивото не се е покачило застрашително.

    От общинското предприятие „Екопрогрес” почистиха шахтите миналата седмица и улиците в обичайните критични точки при силен дъжд – ул. „Дунав” и до бившата Цигарена фабрика- са проходими.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    В окаяно състояние, след пороя в събота вечерта, е и улица "Габрово" в Хасково
    В окаяно състояние, след пороя в събота вечерта, е и улица "Габрово" в Хасково
    Воден ад в Родопите!
    Воден ад в Родопите!
    В Смолянското село Подвис масово изгърмя техника заради токови удари
    В Смолянското село Подвис масово изгърмя техника заради токови удари

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Жълт код за валежи от дъжд в Хасково
    Жълт код за валежи от дъжд в Хасково
    преди 2 часа
    Спука се водопроводът за Конуш в коритото на реката
    Спука се водопроводът за Конуш в коритото на реката
    преди 13 часа
    Ученици от София гостуваха в Кирковото училище в Хасково за беседа и филм, посветени на проф. д-р Асен Златаров
    Ученици от София гостуваха в Кирковото училище в Хасково за беседа и филм, посветени на проф. д-р Асен Златаров
    преди 17 часа
    Скъсаха се кабелите на тролея и затрудниха движението край ДНА
    Скъсаха се кабелите на тролея и затрудниха движението край ДНА
    преди 17 часа
    Задържаха над 400 000 цигари в два товарни автомобила
    Задържаха над 400 000 цигари в два товарни автомобила
    преди 18 часа
    Задържаха мъж и жена, обрали тираджия след като го напръскали със спрей
    Задържаха мъж и жена, обрали тираджия след като го напръскали със спрей
    преди 18 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Концерти – Lady Gaga Mayhem on The Beach 4k ULTRA HD

    Случаен виц

    Спука се водопроводът за Конуш в коритото на реката

    Във всеки човек има борба между добрия вълк и злия. Печели този , който храниш. - индианска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Икономичен сос за спагети
    Икономичен сос за спагети

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини