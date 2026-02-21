Хасковската река преля до Болярово

Хасковската река заля мостът до бетонния възел и автоморгата към квартал Болярова.

Обилният дъжд качи драстично нивото на водата в коритото и напълно покри участъка в западната част на града.

Водата се покачи драстично и в района на църквата „Света Богородица”. В центъра на града до комплекс „21 век” нивото не се е покачило застрашително.

От общинското предприятие „Екопрогрес” почистиха шахтите миналата седмица и улиците в обичайните критични точки при силен дъжд – ул. „Дунав” и до бившата Цигарена фабрика- са проходими.