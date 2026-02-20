От х:

Задържаха над 400 000 цигари в два товарни автомобила

    412 600 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при две отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

    Единият случай е на 18.02.2026 г., когато около обяд, на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната групажна стока, по-голяма част от която панелни радиатори за баня и картонени изделия, от Турция за Франция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за проверка с рентгенова апаратура. Анализът на изображението показва зони с подозрителна плътност. При последвалия физически контрол митническите служители установяват, че в кутиите вместо панелни радиатори за баня, са укрити стекове с цигари. Открити са общо 212 600 къса (10 630 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

    Ден преди това, на 17.02.2026 г., в друг товарен автомобил с турска регистрация, са задържани 200 000 къса (10 000 кутии) контрабандни цигари. Тютюневите изделия са били укрити в 5 сандъка, част от декларираната стока – мебели и части за тях. Стоката е била предназначена за страни от Западна Европа.

    Контрабандните тютюневи изделия са задържани. На шофьорите – турски граждани, са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.

    Само преди седмица митническите служители на „Капитан Андреево“ откриха близо 5 000 000 къса контрабандни цигари в камион, превозващ стока от Турция за Нидерландия.

