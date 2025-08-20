От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

245 000 къса контрабандни цигари спряха на Капитан Андреево

Близо 245 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители при две отделни проверки на товарен автомобил и автобус.

При един от случаите преди три дни на Митнически пункт Капитан Андреево пристига товарен автомобил, управляван от български гражданин. Шофьорът представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви профили, от Турция за България.

След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалата физическа проверка сред декларираната стока и страничните сандъци на полуремаркето са открити 141 800 къса (7090 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Ден по-късно, при митническа проверка на автобус с румънска регистрация са открити контрабандни 103 000 къса (5150 кутии) цигари. Тютюневите изделия са били укрити в личния багаж на един от пътниците, който пътувал от Турция за Румъния. На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за опит да бъдат пренесени през държавната граница акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи.

От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 26 000 000 къса цигари.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

20 онкоболни започнаха лечение с новия апарат в Хасково
20 онкоболни започнаха лечение с новия апарат в Хасково
преди 13 минути
Авария остави без вода кв. „Червена стена“ в Хасково
Авария остави без вода кв. „Червена стена“ в Хасково
преди 1 час
Възстановено е движението на влаковете след катастрофата край Пясъчево
Възстановено е движението на влаковете след катастрофата край Пясъчево
преди 2 часа
6 проекта са одобрени за подпомагане по Наредбата за местната култура на Община Хасково
6 проекта са одобрени за подпомагане по Наредбата за местната култура на Община Хасково
преди 3 часа
6 кубика тополи са открити в частен дом
6 кубика тополи са открити в частен дом
преди 4 часа
Отново лятно време в сряда
Отново лятно време в сряда
преди 5 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Marc Anthony - Ale Ale

Случаен виц

Авария остави без вода кв. „Червена стена“ в Хасково

Прогрес - това е движение в кръг, но все по-бързо. - Леонард Луис Левинсън

Последни обяви

Случайна рецепта

Рибена чорба с толстолоб
Рибена чорба с толстолоб

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини