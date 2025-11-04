От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Откриха 265 400 контрабандни цигари в тир с машини и механични устройства

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ откриха 265 400 къса (13 270 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ машини за Германия, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

    Товарната композиция с чужда регистрация пристига на пункта на входящо трасе в страната на 31.10.2025 г. късно вечерта, управлявана от 49-годишен турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва транзитно машини и механични устройства от Турция за Германия през България и е заявил, че няма друго за деклариране. При извършен оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура инспекторите установяват в товара зони с подозрителна плътност. При последвалата физическа проверка са открити в маркираните зони кашони с контрабандни цигари, поставени върху палетите с декларирана стока в отдалечената предна част на товара.

    Иззети са общо 265 400 къса (13 270 кутии) контрабандни цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Пазарната стойност на недекларираните тютюневи изделия възлиза на 100 074 лева (51 167 евро).

    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Влезе в сила доживотната присъда на мексиканеца, убил хасковския ММА боец
    Влезе в сила доживотната присъда на мексиканеца, убил хасковския ММА боец
    преди 12 минути
    Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
    Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
    преди 2 часа
    Задържаха двама 18-годишни за кражби, влизали в магазин цял месец и задигали стока за близо 20 000 лева
    Задържаха двама 18-годишни за кражби, влизали в магазин цял месец и задигали стока за близо 20 000 лева
    преди 2 часа
    Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ
    Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ
    преди 4 часа
    С изложбата „Южната приказка на ЙорДАНЧО“ почетоха паметта на майстора на обектива Данчо Йорданов
    С изложбата „Южната приказка на ЙорДАНЧО“ почетоха паметта на майстора на обектива Данчо Йорданов
    преди 16 часа
    ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца
    ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца
    преди 19 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Eric Clapton - One Woman

    Случаен виц

    ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца
    Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ

    Политиката е втората най-стара професия. Мисля, че е твърде близка до първата. - Роналд Рейгън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Подлютен клуб сандвич
    Подлютен клуб сандвич

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини