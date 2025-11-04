Откриха 265 400 контрабандни цигари в тир с машини и механични устройства

Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ откриха 265 400 къса (13 270 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ машини за Германия, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

Товарната композиция с чужда регистрация пристига на пункта на входящо трасе в страната на 31.10.2025 г. късно вечерта, управлявана от 49-годишен турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва транзитно машини и механични устройства от Турция за Германия през България и е заявил, че няма друго за деклариране. При извършен оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура инспекторите установяват в товара зони с подозрителна плътност. При последвалата физическа проверка са открити в маркираните зони кашони с контрабандни цигари, поставени върху палетите с декларирана стока в отдалечената предна част на товара.

Иззети са общо 265 400 къса (13 270 кутии) контрабандни цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Пазарната стойност на недекларираните тютюневи изделия възлиза на 100 074 лева (51 167 евро).

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.