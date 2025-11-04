Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ

Облачна сутрин и дъждовен време в останалата част от деня ни очква в днешния вторник. Валежите ще започнат по обед и се очаква с кратки прекъсвания да продължат и през нощта срещу сряда. Температурите ще бъдат между 9 и 16 градуса.

В средата на седмицата над страната вятърът ще отслабне; в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен. В сряда валежите навсякъде ще спрат, но облачността ще остане предимно значителна.

В четвъртък в западната половина от страната сутринта на места ще има мъгла или ниска облачност, но през деня ще има повече разкъсвания и намаления на облачността, а в източната на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще се понижат и в четвъртък ще са предимно между 3° и 8°, дневните ще останат почти без промяна - между 10° и 15°, в четвъртък и малко по-високи.