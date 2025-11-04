От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ

Облачна сутрин и дъждовен време в останалата част от деня ни очква в днешния вторник. Валежите ще започнат по обед и се очаква с кратки прекъсвания да продължат и през нощта срещу сряда. Температурите ще бъдат между 9 и 16 градуса. 

В средата на седмицата над страната вятърът ще отслабне; в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен. В сряда валежите навсякъде ще спрат, но облачността ще остане предимно значителна.

В четвъртък в западната половина от страната сутринта на места ще има мъгла или ниска облачност, но през деня ще има повече разкъсвания и намаления на облачността, а в източната на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще се понижат и в четвъртък ще са предимно между 3° и 8°, дневните ще останат почти без промяна - между 10° и 15°, в четвъртък и малко по-високи.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Прогнозата за времето 03.09.2016
Прогнозата за времето 03.09.2016

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

С изложбата „Южната приказка на ЙорДАНЧО“ почетоха паметта на майстора на обектива Данчо Йорданов
С изложбата „Южната приказка на ЙорДАНЧО“ почетоха паметта на майстора на обектива Данчо Йорданов
преди 13 часа
ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца
ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца
преди 16 часа
Откриха 3818 фалшиви тонер касети в тир
Откриха 3818 фалшиви тонер касети в тир
преди 20 часа
Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. „Спартак“ в Хасково на 14 ноември
Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. „Спартак“ в Хасково на 14 ноември
преди 21 часа
Хасково е домакин на първи кръг от шампионата по хандбал за юноши
Хасково е домакин на първи кръг от шампионата по хандбал за юноши
преди 21 часа
Стартираха мачовете от футболния турнир за деца „Goalside Cup“
Стартираха мачовете от футболния турнир за деца „Goalside Cup“
преди 21 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Ехнатон и Нефертити-митове и факти

Случаен виц

ВиК очаква повече и по-качествена вода в Хасково до месец с ремонта на 5 кладенеца

Едва ли е възможно да се прекланяме пред авторите и да ги надминем. Френсис Бейкън

Последни обяви

Случайна рецепта

Салата с лютеница и сирене
Салата с лютеница и сирене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини