Облачно, с превалявания от дъжд

Времето в Хасковска област днес ще бъде облачно, а в следобедните часове и дъждовно. Ще бъде топло за сезона, като градусите ще бъдат в диапозана между 2 и 14.

В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, с него ще започне да прониква още студен въздух.

В събота ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб. Температурите ще се понижат и минималните ще са около нулата, а максималните – между 8° и 13°.