От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Арестуваха две жени – еданата карала с 1,96 промила алкохол, другата откраднала портфейл

Водачка с алкохол са заловили снощи пътните полицаи в Хасково, съобщиха от МВР. В 22:40 часа на улица „Дунав“ униформените са извършили проверка на лек автомобил „Мини Купър“. Колата е била шофирана от 33-годишна от града. Използваният дрегер показал наличие на 1,96 промила алкохол в издишания въздух. Жената е отказала проверка с техническо средство за употреба на наркотици, за което е взето административно отношение. Образувано е бързо производство.

29-годишна жена е хваната за кражба в Хасково, допълват от полицията. Жената, известна на полицаите, е признала, че на 6 февруари откраднала от свой съгражданин на 65 г. портфейл със 105 евро, 2 дебитни карти и лични документи, част от които върнала с протокол на разследващите. 

Признание за откраднати 100 метра меден проводник и увреждане на метална врата на помещение получили полицаите от двама хасковлии на 25 и 42 години. Те описали механизма на извършване на кражбата от обект, станала на 30 януари.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Записват ученици от 1 до 10 клас за второ състезание „Млад математик на Хасково“
Записват ученици от 1 до 10 клас за второ състезание „Млад математик на Хасково“
преди 2 минути
Облачно, с превалявания от дъжд
Облачно, с превалявания от дъжд
преди 2 часа
Започна подмяна на водопроводи и ремонт на 9 улици в „Болярово“ за над 4,2 млн. лева
Започна подмяна на водопроводи и ремонт на 9 улици в „Болярово“ за над 4,2 млн. лева
преди 16 часа
Отбелязаха 3 март в Одрин с концерт на ансамбъл „Китна Тракия“
Отбелязаха 3 март в Одрин с концерт на ансамбъл „Китна Тракия“
преди 17 часа
Стилиян Гюзелев започна подготовка за Световните игри на Спешъл олимпикс
Стилиян Гюзелев започна подготовка за Световните игри на Спешъл олимпикс
преди 17 часа
Връчиха почетен знак на съдия Минка Китова за пенсионирането ѝ
Връчиха почетен знак на съдия Минка Китова за пенсионирането ѝ
преди 18 часа

Препоръчано видео

img
Музика – Band Aid - Do They Know It’s Christmas?

Случаен виц

Облачно, с превалявания от дъжд

Повече пот в тренировките, по-малко кръв в боя. - Суворов

Последни обяви

Случайна рецепта

Сладки немски орехчета
Сладки немски орехчета

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини