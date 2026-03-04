Отбелязаха 3 март в Одрин с концерт на ансамбъл „Китна Тракия“

Ансамбъл „Китна Тракия“ изнесе концертна програма в Одрин в Деня на националния ни празник 3 март, съобщиха от тракийското дружество в Хасково.

Певците, танцьорите и музикантите показаха своето изкуство на приема, организиран от Генералното консулство на България в Одрин.

Сред официалните гости бяха областният управител на Хасково Гинка Райчева, валията на Одрин Юнус Сезер, кметовете на Свиленград и Любимец арх. Анастас Карчев и Анастас Анастасов, бившият областен управителна Хасково д-р Стефка Здравкова, предеседателят на тракийското дружество в Хасково Кирил Сарджев, представители на държавната и общинска власт от България и Турция, бизнесмени и общественици.

Децата от неделното училище в Одрин изпълниха химните на Ребулика България и Република Турция.

Популярният хасковски ансамбъл с главен художествен ръководител Иван Иванов е представиха програма, с акцент върху фолклорното наследство на Тракия.