От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Отбелязаха 3 март в Одрин с концерт на ансамбъл „Китна Тракия“

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Ансамбъл „Китна Тракия“ изнесе концертна програма в Одрин в Деня на националния ни празник 3 март, съобщиха от тракийското дружество в Хасково.

    Певците, танцьорите и музикантите показаха своето изкуство на приема, организиран от Генералното консулство на България в Одрин. 

    Сред официалните гости бяха областният управител на Хасково Гинка Райчева, валията на Одрин Юнус Сезер, кметовете на Свиленград и Любимец арх. Анастас Карчев и Анастас Анастасов, бившият областен управителна Хасково д-р Стефка Здравкова, предеседателят на тракийското дружество в Хасково Кирил Сарджев, представители на държавната и общинска власт от България и Турция, бизнесмени и общественици.

    Децата от неделното училище в Одрин изпълниха химните на Ребулика България и Република Турция.

    Популярният хасковски ансамбъл с главен художествен ръководител Иван Иванов е представиха програма, с акцент върху фолклорното наследство на Тракия.

     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Стилиян Гюзелев започна подготовка за Световните игри на Спешъл олимпикс
    Стилиян Гюзелев започна подготовка за Световните игри на Спешъл олимпикс
    преди 55 минути
    Връчиха почетен знак на съдия Минка Китова за пенсионирането ѝ
    Връчиха почетен знак на съдия Минка Китова за пенсионирането ѝ
    преди 1 час
    Домашен арест за пиян шофьор без книжка, забил се в стълб в Хасково
    Домашен арест за пиян шофьор без книжка, забил се в стълб в Хасково
    преди 2 часа
    Виртуоз, свирил с Лейди Гага и Том Джоунс, идва в Хасково със спектакъла „Валсът на розите“ на 8 март
    Виртуоз, свирил с Лейди Гага и Том Джоунс, идва в Хасково със спектакъла „Валсът на розите“ на 8 март
    преди 6 часа
    Заловиха младеж с 2 грама забранен чай за пушене
    Заловиха младеж с 2 грама забранен чай за пушене
    преди 7 часа
    Слънчево и топло, очакват се до 17 градуса днес
    Слънчево и топло, очакват се до 17 градуса днес
    преди 9 часа

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Защо са строени пирамидите?

    Случаен виц

    Виртуоз, свирил с Лейди Гага и Том Джоунс, идва в Хасково със спектакъла „Валсът на розите“ на 8 март
    Връчиха почетен знак на съдия Минка Китова за пенсионирането ѝ

    Човек стои в сянката си и се чуди защо му е тъмно. - Дзен пословицa

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Синдирмьо
    Синдирмьо

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини