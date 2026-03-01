Пиян шофьор се заби в стълб в Хасково

Късно снощи на кръговото кръстовище на бул. „Раковски“ с ул. „Ком“ в Хасково пиян водач на „Опел Антара“ загубил контрол над колата и се забил челно в уличен стълб. Ш офьор ът е бил сам в колата.

При тест с дрегер мъжът е отчел 2,81 промила алкохол, но е отказал тест за наркотици.

Вследствие на удара водачът е настанен в МБАЛ-Хасково с наранявания по ръката и главата.

На мястото са работили полицаи и пожарникари, а движението е било регулирано.