Пиян шофьор се заби в стълб в Хасково

Късно снощи на кръговото кръстовище на бул. „Раковски“ с ул. „Ком“ в Хасково пиян водач на „Опел Антара“ загубил контрол над колата и се забил челно в уличен стълб. Шофьорът е бил сам в колата.
При тест с дрегер мъжът е отчел 2,81 промила алкохол, но е отказал тест за наркотици.
Вследствие на удара водачът е настанен в МБАЛ-Хасково с наранявания по ръката и главата.
На мястото са работили полицаи и пожарникари, а движението е било регулирано.
Полицията напомня, че шофирането след употреба на алкохол е опасно и с тежки последствия.
Източник: Haskovo.NET