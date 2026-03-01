От х:

Пиян шофьор се заби в стълб в Хасково

    Късно снощи на кръговото кръстовище на бул. „Раковски“ с ул. „Ком“  в Хасково пиян водач на „Опел Антара“ загубил контрол над колата и се забил челно в уличен стълб. Шофьорът е бил сам в колата.
     
    При тест с дрегер мъжът е отчел 2,81 промила алкохол, но е отказал тест за наркотици.
     
    Вследствие на удара водачът е настанен в МБАЛ-Хасково с наранявания по ръката и главата.
     
    На мястото са работили полицаи и пожарникари, а движението е било регулирано.
     
    Полицията напомня, че шофирането след употреба на алкохол е опасно и с тежки последствия.
     
     
