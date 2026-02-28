От х:

Юношите на “Асти” допуснаха загуби в първенството

Юношите до 14 години на хандбалния “Асти ‘91” не успяха да стигнат до успех в рамките на поредния кръг на шампионата. Мачовете бяха в зала “Никола Станчев” в Бургас. 

Хасковлии загубиха от домакина “Фрегата”. Поражение състезателите на “Асти ‘91” записаха и от “Труд”. 

“Като цяло сме доволни от момчетата. Играха добре, но имахме. Включихме някои по-малки момчета, за да трупат опит за следващия сезон”, заявиха от треньорския щаб на “Асти”.

Последният кръг от първенството ще бъде в село Труд. Тогава “Асти” ще играе с отборите на “Интер” (Благоевград), “Пирин ‘64” (Гоце Делчев) и “Спортист - Кремиковци”. Двубоите са на 4-ти април. 

Източник: Haskovo.NET

Добромир Якимов пое председателския пост в РИК-Хасково. Комисията с първо заседание
преди 52 минути
преди 52 минути
Щъркелът Дончо отново се върна в село Подкрепа
преди 2 часа
преди 2 часа
Работилница за мартеници „Бели и червени" събра малки и големи в „Шишмановата къща" в Хасково.
преди 4 часа
преди 4 часа
Авария на водопровода след помпена станция „Момково"
преди 5 часа
преди 5 часа
Очаква ни слънчев уикенд
преди 8 часа
Приеха Програмата за овладяване на безстопанствените кучета, искат закриване на Кастрационния център
преди 20 часа
преди 20 часа

