Юношите на “Асти” допуснаха загуби в първенството

Юношите до 14 години на хандбалния “Асти ‘91” не успяха да стигнат до успех в рамките на поредния кръг на шампионата. Мачовете бяха в зала “Никола Станчев” в Бургас.

Хасковлии загубиха от домакина “Фрегата”. Поражение състезателите на “Асти ‘91” записаха и от “Труд”.

“Като цяло сме доволни от момчетата. Играха добре, но имахме. Включихме някои по-малки момчета, за да трупат опит за следващия сезон”, заявиха от треньорския щаб на “Асти”.

Последният кръг от първенството ще бъде в село Труд. Тогава “Асти” ще играе с отборите на “Интер” (Благоевград), “Пирин ‘64” (Гоце Делчев) и “Спортист - Кремиковци”. Двубоите са на 4-ти април.