Хасковска хандбалистка с втора титла с националния отбор

    Българският национален отбор по хандбал за девойки до 19 години триумфира на международния турнир IHF Trophy – Зона Европа.

    В Косово българките записаха отлично представяне и спечелиха и четирите си мача. В последния си двубой България се наложи над Великобритания с 32:28. 

    Част от селекцията бе и хасковлийката Елеонора Кирева. С успеха си България си спечели правото да участва на интерконтиненталния етап на турнира на Международната федерация по хандбал — IHF Trophy. 

    Страната ни ще участва не само при 19, но в надпреварата и при 17-годишните девойки, където също триумфирахме в зона Европа. Елеонора Кирева бе сред водещите голмайстори и в този отбор. 

    На интерконтиненталния етап ще се срещнат победителите от всички континенти и шампионът ще отиде на Световно първенство. 

