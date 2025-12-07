Хасковска хандбалистка с втора титла с националния отбор

Българският национален отбор по хандбал за девойки до 19 години триумфира на международния турнир IHF Trophy – Зона Европа.

В Косово българките записаха отлично представяне и спечелиха и четирите си мача. В последния си двубой България се наложи над Великобритания с 32:28.

Част от селекцията бе и хасковлийката Елеонора Кирева. С успеха си България си спечели правото да участва на интерконтиненталния етап на турнира на Международната федерация по хандбал — IHF Trophy.

Страната ни ще участва не само при 19, но в надпреварата и при 17-годишните девойки, където също триумфирахме в зона Европа. Елеонора Кирева бе сред водещите голмайстори и в този отбор.

На интерконтиненталния етап ще се срещнат победителите от всички континенти и шампионът ще отиде на Световно първенство.