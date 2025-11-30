Елеонора Кирева с 6 гола при успех на България над Великобритания

Българският национален отбор по хандбал за девойки до 17 години записа успех над Великобритания на европейското издание на турнира IHF Trophy.

Това бе четвърти успех за родните хандбалистки. Преди това България победи домакина Косово, Белгия и Азербайджан.

Селекцията на Миглена Христова се наложи на британките с 38:23.

Хасковлийката Елеонора Кирева завърши срещата с 6 попадения. Колкото нея вкараха още Ивет Костадинова и Мартина Тодорова. 5 пъти се разписа Мелиса Юмерова, а по 4 гола вкараха Карина Христова, Ния Цанкова и Нася Асенова.

Така България си спечели правото да представи Европа в интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал (IHF). Победителят в него пък ще си осигури директно класиране на световно първенство.