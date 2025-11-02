От х:

Започнаха срещите от първенството по хандбал за девойки

    Хасково е домакин на първи кръг от Държавното първенство по хандбал за девойки до 16 години. В зала „Вълчо Даскалов“ в спортен комплекс „Спартак“ ще се изиграят общо 5 мача от зона „Тракия-Витоша“. Първият двубой се проведе. Домакините от „Хасково“ излязоха срещу „Панагюрище“. Гостите стигнаха до успеха с 23:13 попадения. 

    Вторият двубой на ХК „Хасково“ започва по програма в 12:20 часа. Тогава съперник на домакините ще бъде тимът на „Свиленград“.

    Останалите срещи от първи кръг в зоната са „Спортист“ (Кремиковци) срещу „Сливница“, „Панагюрище“ срещу „Спортист“ и „Свиленград“ срещу „Сливница“. 

