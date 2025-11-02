От х:

В изнесен офис в Хасково военните ще представят възможностите за служба

 
Българската армия  разширява присъствието си сред гражданите на Хасково. Военното окръжие в града открива нов изнесен офис за набиране на кандидати за военна служба. Целта на центъра е да се улесни достъпа на гражданите до информация за възможностите за реализация в редиците на Въоръжените сили. 
Всеки, който проявява интерес към военната професия ще има възможност да получи индивидуални консултации относно вакантните длъжности и обявените конкурси, както и съдействие при подготовката и подаването на документи за кандидатстване. Новият офис ще бъде открит на 4 ноември. Той ще се помещава в сградата на Военен клуб - Хасково. 
Очаква се на събитието да присъстват представители на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие, местна и държавна власт, ръководители на регионални институции, ученици и граждани. 
