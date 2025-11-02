„Асти ‘91“ с победа и загуба на старта в „Б“ група

Отборът на „Асти ‘91“ започна участието си в мъжката хандбална „Б“ група. Макар и съставен от състезатели от юношеските гарнитури до 16 и до 19 години, отборът от Хасково направи силно представяне срещу доста по-опитни тимове.

„Асти ‘91“ игра с отборите на „Труд“ и на „Поморие“. Състезателите на Константин Костадинов загубиха от „Труд“ с 36:28.

В другата си среща обаче хасковлии се наложиха над „Поморие“. Хандбалистите на „Асти“ спечелиха оспорваната среща с 39:38 гола, като на почивката резултатът бе 18:21 за „Поморие“.

Следващият кръг в зона „Тракия“ е на 30 ноември в Хасково.