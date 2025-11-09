От х:

Младите надежди на хандбалния „Хасково“ с отличен старт на сезона

    Отборът на хандбален клуб „Хасково“ започна по отличен начин шампионата за момичета до 12 години. Възпитаничките на треньора Антония Димитрова записаха две победи в първия турнир за сезона в зона „Тракия“. 

    Хасковлийки се наложиха над „Свиленград“ с 20:13. Последва успех и над ХК „Труд“, този път с 30:7. 

    „Доволна от играта на целия отбор, показаха каквото са научили на тренировки. Изпълниха всички тактически наставления. Добрата ни игра си пролича и в двата мача“, заяви за Haskovo.net треньорът Антония Димитрова. 

    Така с две победи „Хасково“ е в челото на класирането. 

    Следващият турнир е на 14 декември в Свиленград. 

