Младите надежди на хандбалния „Хасково“ с отличен старт на сезона

Отборът на хандбален клуб „Хасково“ започна по отличен начин шампионата за момичета до 12 години. Възпитаничките на треньора Антония Димитрова записаха две победи в първия турнир за сезона в зона „Тракия“.

Хасковлийки се наложиха над „Свиленград“ с 20:13. Последва успех и над ХК „Труд“, този път с 30:7.

„Доволна от играта на целия отбор, показаха каквото са научили на тренировки. Изпълниха всички тактически наставления. Добрата ни игра си пролича и в двата мача“, заяви за Haskovo.net треньорът Антония Димитрова.

Така с две победи „Хасково“ е в челото на класирането.

Следващият турнир е на 14 декември в Свиленград.