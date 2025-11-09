От х:

Обявиха вековно дърво в село Тънково за защитен вид

Министърът на околната среда и водите обяви за защитено вековно дърво в с. Тънково

В заповедта на министъра е включено  вековно дърво от вида цер (Quercus cerris) с обиколка на стъблото 2,40 м. и височина около 15 м., на приблизителна възраст 200 години. Дървото се намира в землището на  с. Тънково, община Стамболово, област Хасково, като предложението за обявяването му за защитено е внесено от кмета на Община Стамболово, на чиято територия се намира.

С обявяването на двете дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерство на околната среда и водите. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.

Източник: Haskovo.NET

Ново превишение на серен диоксид засякоха в Димитровград
260 000 лв. без ДДС е коствала поддръжката на 23 химически тоалетни край АМ „Марица“ за 5 г.
Облачно време в Хасково
Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“
ОФК „Хасково“ с трета поредна победа
Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково (Втора част)
