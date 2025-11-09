Обявиха вековно дърво в село Тънково за защитен вид

Министърът на околната среда и водите обяви за защитено вековно дърво в с. Тънково

В заповедта на министъра е включено вековно дърво от вида цер (Quercus cerris) с обиколка на стъблото 2,40 м. и височина около 15 м., на приблизителна възраст 200 години. Дървото се намира в землището на с. Тънково, община Стамболово, област Хасково, като предложението за обявяването му за защитено е внесено от кмета на Община Стамболово, на чиято територия се намира.

С обявяването на двете дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерство на околната среда и водите. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.