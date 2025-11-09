Близо 120 са обявените работни места в Хасковска област

Близо 120 са обявените тази седмица работни места в Хасковска област. Според информационния бюлетин от Бюрото по труда. С висше образование се търсят две медицински сестри, един лекар, помощник директор по учебната дейност и няколко инженери.

Свободни позиции за хората с основни и средно образование има в сферите на ресторантьорството и услугите: сервитьори, камериерки, помощници в кухня, продавач-консултанти, шофьори, електромонтьори, касиери, кранисти, лаборанти, оператори на машини и др.

Повече информация за обявените свободни места хората могат да получат на място от трудовите посредници или от сайта на Бюрото по труда в Хасково.