От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Близо 120 са обявените работни места в Хасковска област

Близо 120 са обявените тази седмица работни места в Хасковска област. Според информационния бюлетин от Бюрото по труда.  С висше образование се търсят две медицински сестри, един лекар, помощник директор по учебната дейност и няколко инженери.

Свободни позиции за хората с основни и средно образование има в сферите на ресторантьорството и услугите: сервитьори, камериерки, помощници в кухня, продавач-консултанти, шофьори, електромонтьори, касиери, кранисти, лаборанти, оператори на машини и др.

Повече информация за обявените свободни места хората могат да получат на място от трудовите посредници или от сайта на Бюрото по труда в Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Младите надежди на хандбалния „Хасково“ с отличен старт на сезона
Младите надежди на хандбалния „Хасково“ с отличен старт на сезона
преди 1 час
До една седмица ще започне ремонтът на пропадналия участък по магистрала „Марица“ в района на с. Крум
До една седмица ще започне ремонтът на пропадналия участък по магистрала „Марица“ в района на с. Крум
преди 2 часа
Обявиха вековно дърво в село Тънково за защитен вид
Обявиха вековно дърво в село Тънково за защитен вид
преди 5 часа
260 000 лв. без ДДС е коствала поддръжката на 23 химически тоалетни край АМ „Марица“ за 5 г.
260 000 лв. без ДДС е коствала поддръжката на 23 химически тоалетни край АМ „Марица“ за 5 г.
преди 5 часа
Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“
Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“
преди 20 часа
ОФК „Хасково“ с трета поредна победа
ОФК „Хасково“ с трета поредна победа
преди 21 часа

Препоръчано видео

img
Музика – STENLI - AKO TRYABVA / СТЕНЛИ - Ако трябва

Случаен виц

Обявиха вековно дърво в село Тънково за защитен вид

Логиката е изкуството да достигаш до непредсказуем извод - Самюел Джонсън

Последни обяви

Случайна рецепта

Печен лук на фурна
Печен лук на фурна

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини