Грипната вълна в Хасково е в разгара си, вирусът подрани с месец

    75-годишната Иванка Найденова от Хасково се разболява от грип на Коледа и боледува вече 15 дни.
    Първоначално тя се е лекувала симпотамитчно, но впоследствие се е наложило антибиотично лечение, тъй като е развила бронхопневмония.

    Нямах висока температура, аз поначало не вдигам висока температура, нямах хрема, само кашлица и студени тръпки. Бърза помощ не можаха да ми помогнат, стигна се до усложнение, понеже бяха и празници“, споделя Найденова.

    Досега жената не си е поставяла противогрипна ваксина, но от догодина вече обмисля да се имунизира, тъй като боледуването й е било много тежко.

    Такова заболяване само по ковида съм карала, тази година сериозно беше“, казва Найденова.

    Половината от пациентите на личния лекар д-р Николай Николов са болни от грип.
     

    Тази година грипната епидемия, увеличената заболеваемост подрани. В края на декември забелязахме първите случаи, а сега в първите дни на януари има среиозен ръст на заболелите от грип“, категоричен е д-р Николов.

    Щамът, който в момента има превес, е по-лекия тип А, въпреки това масово се стига до усложнения като бронхити, бронхопневмонии и инфекции на горнтите дихателни пътища, казва лекарят.

    „Тука е много важно да кажем, че първите 48 часа е важно да се направи бърз тест за грип, тъй като вирусът има специфично лечение с противовирусен препарат, който е много ефективен, ако се започне лечение навреме. После вече е късно за него. След това вече се наблюдава симпотматично самата инфекция, а накрая се лекуват усложненията“, обяснява специалистът.

    Симптомите на грипа настъпват остро и се разгръщат в рамките на няколко часа. Те включват внезапна отпадналост, болки по тялото, втрисане, повишена температура, но при по-възрастните и имунокомпрометирани пациенти може и да липсва такава.

    За да се предпазим от заболяването, специалистите препоръчват носене на маски в закрити помещения, по-често проветряване, добър хранителен режим и пълноценен сън
     

    Източник: Haskovo.NET

