От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Полицаи с дежурство в двора на Агенцията по храните в Хасково

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Полицейски патрул на „Охранителна полиция“ прекара часове наред в двора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково. Според запознати, дежурството на униформените започнало при старта на работата на контролната институция.

    Днес по обяд директорът на ОДБХ-Хасково д-р Георги Илиев заяви, че не знае каква е причината за полицейското присъствие.

    Очакванията бяха да пристигне служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, който вчера назначи ново ръководство в централното БАБХ. В тази връзка се заговори и за рокада в Хасково.

    Министър Христанов се появи в неделя на язовир „Тракиец“, за да го инспектира, като пусна пост в профила си във Фейсбук. Той обяви, че от вчера започва да търси решение на проблема с водоема, който няма Акт 16, но се използва от 1967 г.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Иззеха над 2 тона миди от два автобуса
    Иззеха над 2 тона миди от два автобуса
    преди 59 минути
    Декларация и подписка против изграждането на бежански център в Симеоновград
    Декларация и подписка против изграждането на бежански център в Симеоновград
    преди 1 час
    Извадиха 480 м бракониерски мрежи с 50 кг риба от язовир „Смирненци“
    Извадиха 480 м бракониерски мрежи с 50 кг риба от язовир „Смирненци“
    преди 1 час
    Хасковлия: В боклуци е осеян районът край бившите бунгала срещу ханче „Клокотница“
    Хасковлия: В боклуци е осеян районът край бившите бунгала срещу ханче „Клокотница“
    преди 2 часа
    Училищата в община Хасково с послания, дискусии, рисунки и табла в Деня срещу тормоза
    Училищата в община Хасково с послания, дискусии, рисунки и табла в Деня срещу тормоза
    преди 2 часа
    Военна фотографска изложба „В служба на народ и Родина“ гостува в Хасково
    Военна фотографска изложба „В служба на народ и Родина“ гостува в Хасково
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Post Malone - I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

    Случаен виц

    Иззеха над 2 тона миди от два автобуса

    Всеки ласкател живее за сметка на някой, който се вслушва в него. - Жан дьо Лафонтен

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Козунак с мас
    Козунак с мас

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини