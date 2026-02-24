Полицаи с дежурство в двора на Агенцията по храните в Хасково

Полицейски патрул на „Охранителна полиция“ прекара часове наред в двора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково. Според запознати, дежурството на униформените започнало при старта на работата на контролната институция.

Днес по обяд директорът на ОДБХ-Хасково д-р Георги Илиев заяви, че не знае каква е причината за полицейското присъствие.

Очакванията бяха да пристигне служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, който вчера назначи ново ръководство в централното БАБХ. В тази връзка се заговори и за рокада в Хасково.

Министър Христанов се появи в неделя на язовир „Тракиец“, за да го инспектира, като пусна пост в профила си във Фейсбук. Той обяви, че от вчера започва да търси решение на проблема с водоема, който няма Акт 16, но се използва от 1967 г.